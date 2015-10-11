أرباح الأهلي التجاري السعودي دون التوقعات في الربع‭/‬3

الرياض 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 6.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.99 مليار ريال (530.7 مليون دولار) مقابل 1.87 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.231 مليار ريال.

وبحسب البيان زاد إجمالي دخل العمليات 4.8 بالمئة في الربع الثالث إلى 4.31 مليار ريال من 4.11 مليار قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 6.96 مليار ريال بزيادة 1.95 بالمئة على أساس سنوي.

وبنهاية الأشهر التسعة الأولى ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 11.11 بالمئة إلى 237.25 مليار ريال من 213.5 مليار.