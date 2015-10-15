كيان السعودية تتكبد 13.8 مليون ريال خسائر في الربع‭/‬3

الرياض 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات لتسجيل خسائر في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض أسعار بيع منتجاتها وتراجع المبيعات لكن الخسائر جاءت أقل من توقعات اثنين من المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الخسائر في الربع الثالث بلغ 13.81 مليون ريال (3.68 مليون دولار) مقابل أرباح قيمتها 66.91 مليون قبل عام.

وجاءت خسائر الشركة أقل من توقعات بنك سيكو البحريني بتكبد 120 مليون ريال في الربع الثالث وأدنى من توقعات الجزيرة كابيتال بتكبد 58.4 مليون ريال.

لكن النتائج خالفت توقعات الأهلي كابيتال بتحقيق أرباح بقيمة 38.8 مليون ريال.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة لإعادة تقييم المخزون وزيادة النفقات المالية والمصاريف الأخرى ومخصص الزكاة."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفزت خسائر الشركة 1000 بالمئة إلى 618.87 مليون ريال من 56.24 مليون قبل عام بفعل توقف معظم المصانع في الربع الثاني لإجراء أعمال صيانة.

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.