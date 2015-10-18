هبوط صافي ربح سافكو السعودية 38% في الربع/3 تمشيا مع التوقعات

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ألقت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) باللوم على تراجع أسعار المنتجات وانخفاض أحجام المبيعات في هبوط أرباح الربع الثالث من العام 38 بالمئة حسبما أعلنته اليوم الأحد وهو ما جاء متمشيا بوجه عام مع توقعات المحللين.

وقالت سافكو وهي وحدة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان للبورصة إنها حققت 566 مليون ريال (151 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 913 مليون ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

كان خمسة محللين توقعوا أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للشركة 579 مليون ريال.

وتظهر بيانات لرويترز تراجع أرباح الشركة في ثمانية فصول من التسعة السابقة.

وتعتمد سافكو المنتج الكبير للأمونيا واليوريا على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ويبدي المصنعون منذ منتصف 2013 مخاوف متنامية من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة إنتاج الصين.

وعزت سافكو تراجع الأرباح الأخير إلى انخفاض أسعار المنتجات وهبوط الكميات المبيعة بسبب أعمال الصيانة بمصنعها سافكو 4.