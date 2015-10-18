مصحح-مقدمة 1-انخفاض مبيعات سابك السعودية 23% في الربع/3

(لتصحيح اسم الرئيس التنفيذي المكلف في الفقرة الخامسة)

من مروة رشاد

الرياض 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد أن أرباحها انخفضت للربع الخامس على التوالي وإن كانت الأرباح تجازوت توقعات المحللين بفضل خفض التكاليف.

وتستفيد شركات البتروكيماويات السعودية من دعم أسعار غاز اللقيم ما يمنحها ميزة على منتجين منافسين من دول غير منتجة للنفط.

وترتبط أسعار البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بأسعار النفط من ثم فان انخفاض اسعار الخام قلص هامش الربح للمنتجين في السعودية.

ونزلت أرباح سابك في الربع الثالث 9.4 بالمئة إلى 5.6 مليار ريال. وجاءت الأرباح أعلى من متوسط توقعات ستة محللين في استطلاع اجرته رويترز بأرباح قدرها 4.36 مليار ريال.

ووصف يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي المكلف لسابك الأرباح بأنها "فعلا إيجابية بالنظر إلى تحديات الاقتصاد العالمي".

وقال البنيان خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن الشركة التي تمتلك فيها الدولة حصة 70 في المئة خفضت التكاليف بنسبة 22 في المئة في أول تسعة أشهر من العام من خلال رفع الكفاءة.