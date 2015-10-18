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هبوط صافي ربح معادن السعودية 83.5% في الربع/3

Sun Oct 18, 2015 3:48pm GMT
 
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دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج اليوم الأحد انخفاضا بلغ 83.5 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت معادن في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 79.7 مليون ريال (21.3 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 485.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع إثنان من المحللين أن تسجل الشركة ربحا فصليا بين 209 ملايين و265 مليون ريال.

(الدولار= 3.7500 ريال سعودي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ملاك فاروق)
 