هبوط صافي ربح معادن السعودية 83.5% في الربع/3

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج اليوم الأحد انخفاضا بلغ 83.5 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت معادن في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 79.7 مليون ريال (21.3 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 485.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع إثنان من المحللين أن تسجل الشركة ربحا فصليا بين 209 ملايين و265 مليون ريال.