تلفزيون: رئيس سبكيم السعودية يتوقع أداء أفضل في 2016

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إنه يتوقع تحسن أداء شركته في 2016 مع ارتفاع أسعار المنتجات والانتهاء من أعمال الصيانة لبعض المرافق.

وأضاف أحمد العوهلي في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الثلاثاء أنه متفائل بأن 2016 سيكون عاما أفضل من حيث استقرار الاسعار وزيادة الإنتاج في كافة مصانع الشركة.

وأضاف أن بعض المشروعات في مرحلة التشغيل التجريبي حاليا ستكون قد اكتملت وبدأت التشغيل الفعلي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سبكيم انخفاض صافي ربح الربع الثالث 55.4 بالمئة إلى 71.6 مليون ريال (19.1 مليون دولار) بفعل انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.