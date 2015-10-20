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صافي ربح الاتصالات السعودية يهبط 31% في الربع/3

Tue Oct 20, 2015 2:25pm GMT
 
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دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها الصافية في الربع الثالث بنسبة 31 في المئة لتأتي دون التوقعات.

وسجلت الشركة ربحا صافيا 2.32 مليار ريال (618.7 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول انخفاضا من 3.37 مليار ريال قبل عام. كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا صافيا 3.06 ميار ريال في المتوسط.

وتتنافس الشركة محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية وتملك حصصا في شركات اتصالات في منطقة الخليج وتركيا وجنوب أفريقيا وآسيا.

(الدولار = 3.7500 ريال سعودي) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 