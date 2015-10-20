ارتفاع صافي ربح مجموعة الطيار السعودية للسفر 8.6% في الربع/3

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة الطيار السعودية للسفر اليوم الثلاثاء زيادة بلغت 8.6 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مع ارتفاع المبيعات.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 265 مليون ريال (70.7 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من أرباح بلغت 244 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب إشعار للبورصة.

وقالت الطيار - التي استقال مؤسسها ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ناصر بن عقيل الطيار في الأول من سبتمبر أيلول - إن المبيعات الفصلية زادت ثمانية في المئة على أساس سنوي بفضل مزيد من الفروع واستحواذات.

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