زين السعودية تقلص خسائرها بنسبة 29.4% في الربع/3

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 29.4 بالمئة في الربع الثالث من 2015 بدعم من تحسن الأداء التشغيلي لكن الخسائر جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الثالث بلغ 223 مليون ريال (59.5 مليون دولار) مقابل خسائر قيمتها 316 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 216.86 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن الأداء التشغيلي.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.

كان حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في أبريل نيسان 2014 إن الشركة لديها خطة للوصول لنقطة التعادل خلال خمس سنوات.

وتمتلك زين الكويتية حصة نسبتها 37 بالمئة من الشركة السعودية.