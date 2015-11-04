سبكيم السعودية قد لا تدفع توزيعات أرباح في النصف/2 من 2015

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الأربعاء إن الشركة قد لا تدفع توزيعات أرباح في النصف الثاني من 2015 رغم ظهور نتائج لعملية إعادة هيكلة تهدف إلى مواجهة آثار هبوط أسعار النفط.

وقال العوهلي في مؤتمر عبر الهاتف بشأن النتائج "كان ربعا صعبا للصناعة بأكملها ولسبكيم" لكنه أضاف أن خفض التكاليف والاستثمار في مبادرات استراتيجية سيمكن الشركة من التعافي بمجرد استقرار أسعار المنتجات.

وتضررت شركات البتروكيماويات بشدة مع هبوط أسعار منتجاتها بفعل تراجع أسعار النفط.

وسجلت سبكيم هبوطا بلغ 55.4 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 71.6 مليون ريال (19.1 مليون دولار).

ودفعت سبكيم توزيعات أرباح بواقع 0.6 ريال (0.16 دولار) للسهم في النصف الأول من 2015 و0.65 ريال (0.1733 دولار) للسهم في النصف الثاني من 2014.

وقال العوهلي إنه لا يتوقع إغلاق عمليات كبيرة من أجل أعمال صيانة في العامين القادمين في أعقاب إغلاق مقرر سلفا لستة أسابيع في أحد مصانع الميثانول بدءا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وتابع قوله "نعتقد أننا سنكون في وضع جيد من حيث الكفاءة وهيكل التكاليف. هذا ما يمكننا التحكم فيه.

"لكن الأسعار ستحدد حقيقة ربحيتنا في العام 2016 وما بعده."