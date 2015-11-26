نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 6.2% بنهاية أكتوبر
الرياض 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 6.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية أكتوبر تشرين الأول.
ووفقا للأرقام التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 36.155 مليار ريـال (9.64 مليار دولار) مقارنة مع 34.030 مليار في الفترة المقابلة من 2014.
كانت البنوك العاملة في المملكة سجلت أرباحا مجمعة قيمتها 32.756 مليار ريـال بنهاية سبتمبر أيلول مما يعني تحقيق 3.4 مليار ريـال أرباحا في أكتوبر تشرين الأول وحده.
وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 40.159 مليار ريـال في 2014 بأكمله بزيادة 12.5 بالمئة عن 2013.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة و11 بنكا أجنبيا في المملكة.
(الدولار = 3.75 ريـال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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