العربي الوطني السعودي يوزع 0.55 ريال للسهم عن النصف/2
الرياض 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي في بيان اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 550 مليون ريال (146.7 مليون دولار) بما يعادل 0.55 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام.
وأضاف البنك أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده خلال الربع الأول من 2016.
كان البنك سجل نموا طفيفا بلغت نسبته 2.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بدعم من زيادة دخل العمليات.
تأسس البنك العربي الوطني عام 1979 وهو مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع عشرة مليارات ريال.
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