مقدمة 1-السعودي الهولندي يوصي بتوزيع 0.25 ريال للسهم عن 2015 ومضاعفة رأس المال

(لإضافة تفاصيل عن خطة لزيادة رأس المال)

الرياض 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في المملكة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 142.88 مليون ريال (38.1 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2015 بواقع 0.25 ريال للسهم وزيادة رأس المال إلى المثلين عبر توزيع أسهم مجانية.

وتقل تلك التوزيعات كثيرا عن تلك التي صرفها البنك عن 2014 والتي بلغت ريالا للسهم.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء ستستحق التوزيعات للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي قال البنك إنه يعتزم عقدها في الربع الأول من 2016.

وفي بيان منفصل قال البنك إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال 100 بالمئة إلى 11.4 مليار ريال من 5.7 مليار عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم قائم.

وسيمول البنك الزيادة من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي ويهدف من خلالها إلى "دعم قاعدة رأس المال ومواكبة النمو."

وستسحق الزيادة للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي ستعقد خلال في الربع الأول من 2016.

كان البنك سجل نموا نسبته 6.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.