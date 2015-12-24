مجلس إدارة ينساب السعودية يوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية اليوم الخميس إن‭‭‬‬ مجلس أدارتها أوصى بتوزيع 562.5 مليون ريال (150 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع ريال واحد للسهم.

وتقل تلك التوزيعات عن 1.5 ريال للسهم أقرتها الشركة في الفترة المماثلة من العام السابق وفقا لبيانات تومسون رويترز.

كانت الشركة سجلت انخفاضا نسبته 56.4 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)