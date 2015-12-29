مجلس إدارة بنك سامبا السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت المجموعة المالية سامبا ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.134 مليار ريال (302.4 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع 0.45 ريال للسهم.

ويقل ذلك عن أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف الثاني من 2014.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة تامزمع عقده خلال الربع الأول من 2016.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)