مجلس إدارة بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع 0.35 ريال للسهم وهي نفس مستوى التوزيعات للفترة المقابلة من 2014.