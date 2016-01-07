نمو طفيف في أرباح جرير للتسويق السعودية خلال الربع/4

القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق ثاني أكبر شركة للتجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 1.12 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع من 2015 بدعم من نمو المبيعات وانخفاض المصروفات وتكلفة التمويل.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 208.1 مليون ريال (55.5 مليون دولار) مقابل 205.8 مليون قبل عام.

وعزت جرير نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات... وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وانخفاض تكلفة التمويل."

وارتفعت الأرباح السنوية 11.3 بالمئة لتبلغ 828.5 مليون ريال من 745.4 مليون في 2014.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعاية الاجتماعية إلى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.