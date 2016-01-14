صافي ربح سافكو السعودية يهبط 51.3% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الخميس هبوطا نسبته 51.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 بفعل انخفاض أسعار البيع وارتفاع التكاليف لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت سافكو التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت أرباحا صافية قدرها 379 مليون ريـال (101.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 779 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح سافكو 474.36 مليون ريـال في المتوسط في الربع الرابع.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع استهلاك الأصول الثابتة."

وخلال عام 2015 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة نحو 33 بالمئة إلى 2.13 مليار ريال من 3.17 مليار في 2014.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.