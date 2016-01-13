مقدمة 1-ربح الأهلي التجاري السعودي يقفز 16.6% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 16.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بدعم من زيادة دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) مقابل 1.83 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا قيمتها 1.95 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وعزا البنك نمو الأرباح الفصلية إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة عشرة بالمئة... وارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بسبب النمو في محفظة القروض كما ارتفع دخل الرسوم من الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات."

وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الرابع 4.44 مليار ريال بزيادة نحو 9.65 بالمئة عن 4.05 مليار قبل عام.

وزاد صافي ربح العمولات الخاصة 11.3 بالمئة في الربع الرابع إلى 3.403 مليار ريال من 3.062 مليار قبل عام.

وفي 2015 بأكمله قفز صافي ربح البنك 5.01 بالمئة إلى 9.09 مليار ريال من 8.65 مليار في 2014.