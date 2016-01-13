مقدمة 1-نمو صافي ربح السعودي الفرنسي 11.6% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة نموا نسبته 11.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأخير بلغ 950 مليون ريال (253.3 مليون دولار) مقابل 851 مليونا قبل عام.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 891.77 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.03 بالمئة وذلك نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والذي سجل نموا بوتيرة أسرع من متوسط نمو محفظة القروض لتحسن صافي هامش الفائدة."

وزاد إجمالي ربح العمليات في الربع الرابع 8.03 بالمئة إلى 1.53 مليار ريال مقارنة مع 1.42 مليار قبل عام.

وخلال عام 2015 بأكمله ارتفع صافي ربح البنك 14.8 بالمئة إلى 4.04 مليار ريال من 3.52 مليار في 2014.

وانخفضت استثمارات البنك 37.2 بالمئة بنهاية 2015 لتصل إلى 28.3 مليار ريال من 45.1 مليار في 2014.

وهبطت الموجودات 2.7 بالمئة إلى 183.7 مليار ريال من 188.8 مليار قبل عام.

وتراجعت الودائع 2.4 بالمئة إلى 141.75 مليار ريال بنهاية 2015 من 145.3 مليار في 2014.