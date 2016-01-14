كيان السعودية تخسر 624.14 مليون ريال في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - تكبدت كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر في الربع الأخير من 2015 بفعل انخفاض أسعار بيع منتجاتها وتوقف المصانع خلال فترة الصيانة لتأتي الخسائر أعلى كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 624.14 مليون ريال (166.4 مليون دولار) مقابل أرباح قيمتها 11.78 مليون قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تمنى الشركة في المتوسط بخسائر قيمتها 11.30 مليون ريال.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة لتكوين مخصص لمخزون قطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة للمصانع على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض رسوم التسويق من سابك خلال الربع الحالي وانخفاض تكلفة اللقيم."

وفي 2015 بأكمله تكبدت الشركة خسائر قيمتها 1.24 مليار ريال مقارنة مع خسائر 44.7 مليون ريال في العام السابق.

وعزت دلك إلى "انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف معظم مصانع الشركة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.

كانت الشركة التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا إلى ستة ملايين طن من البتروكيماويات.