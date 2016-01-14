صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 36.4% في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 36.4 بالمئة في أرباح الربع الأخير من 2015 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 393.1 مليون ريال (104.8 مليون دولار) مقابل 617.8 مليون قبل عام.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 345.81 مليون ريال في الربع الرابع.

وخلال عام 2015 بأكمله انخفض صافي الربح 51.3 بالمئة إلى 1.21 مليار ريال من 2.477 مليار في 2014.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.