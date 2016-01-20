بيان: ارتفاع صافي ربح صافولا السعودية في الربع الأخير 18.6%

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية أكبر شركة للمنتجات الغذائية في المملكة اليوم الأربعاء زيادة في صافي ربحها بلغت 18.6 بالمئة في الربع الأخير من العام متجاوزة توقعات المحللين.

وقالت صافولا في بيان للبورصة إن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 515.3 مليون ريال (137.3 مليون دولار) مقارنة مع 434.4 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين أن تحقق صافولا أرباحا فصلية صافية عند 478.5 مليون ريال في المتوسط.

وعزت المجموعة زيادة الأرباح إلى تسوية مطالبة تأمينية متعلقة بحريق في مستودع للسكر الخام في 2013 علاوة على الربح الرأسمالي الذي سجلته المجموعة نتيجة لبيع إحدى الأراضي التي كانت تملكها.

وقالت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى في أكتوبر تشرين الأول إنها ستحقق 94 مليون ريال في الربع الأخير من العام بعد التوصل إلى تسوية لمطالبة تأمينية تتعلق بشركة تابعة.

وفي عام 2015 بلغ الربح السنوي لصافولا 1.79 مليار ريال مقارنة مع 2.07 مليار ريال في 2014.

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