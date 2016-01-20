معادن السعودية تتكبد خسائر صافية 5.7 مليون ريال في الربع/4

الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - خالفت شركة التعدين العربية (معادن) السعودية توقعات المحللين وسجلت خسائر صافية بلغت 5.7 مليون ريال (1.52 مليون دولار) في الربع الرابع من 2015 مقابل أرباح قدرها 376 مليون ريال قبل عام.

وأوصت الشركة بعدم صرف أي توزيعات نقدية لكونها "في طور بناء وتمويل مشاريعها الرئيسية."

وبلغت أرباح الشركة الصافية 605.2 مليون ريال في سنة 2015 مقابل 1.357 مليار ريال في سنة 2014.

وكان متوسط توقعات المحللين لنتائج الشركة تشير الى توقع تحقيق أرباح صافية قدرها 84.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2015.

وعزت الشركة في بيان لبورصة السعودية سبب الخسارة في الربع الرابع إلى "انخفاض متوسط سعر البيع لكافة المنتجات المباعة والزيادة في صافي خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة والانخفاض في الايرادات الأخرى."

وأضافت الشركة أن هذه الخسارة تحققت "على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق وكذلك الانخفاض في مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية والأعباء المالية ومخصص الزكاة."

(الدولار = 3.75 ريال)