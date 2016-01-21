زين السعودية تقلص خسائرها الصافية 4.9% في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الأخير من 2015 بدعم من نمو الإيرادات وإجمالي الربع لكن الخسائر جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) مقابل خسائر قيمتها 306 ملايين قبل عام.

وتوقعت الأهلي كابيتال في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 247 مليون ريال في الربع الرابع استمرار نمو إجمالي الربح نتيجة زيادة الطلب على خدماتها مما أدى إلى نمو الإيرادات.

وخلال عام 2015 بأكمله انخفضت خسائر الشركة 23.5 بالمئة إلى 972 مليون ريال من 1.27 مليار ريال في 2014.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.

كان حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في أبريل نيسان 2014 إن الشركة لديها خطة للوصول لنقطة التعادل خلال خمس سنوات.

وتمتلك زين الكويتية حصة نسبتها 37 بالمئة من الشركة السعودية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)