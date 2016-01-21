صافي ربح العثيم السعودية يقفز 20.2% في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية نمو صافي أرباحها‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬20.2 بالمئة في الربع الأخير من 2015 بدعم من نمو المبيعات وزيادة إيرادات التأجير.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 89.23 مليون ريال (23.8 مليون دولار) مقابل 74.23 مليون قبل عام.

وخلال عام 2015 بأكمله زاد صافي ربح الشركة 7.5 بالمئة إلى 230.88 مليون ريال من 214.78 مليون في 2014.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات من الفروع القائمة والجديدة بنسبة 18.7 بالمئة في الربع الرابع و14.93 بالمئة في العام بأكمله وإلى زيادة إيرادات التأجير وأرباح الاستثمارات.

وتأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)