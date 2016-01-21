بترورابغ السعودية تتكبد 1.01 مليار ريال خسائر صافية في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في السعودية من حيث القيمة السوقية ارتفاع الخسائر الفصلية في الربع الأخير من 2015 بنحو خمسة أمثال مستواها المسجل قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 1.01 مليار ريال (269.1 مليون دولار) مقارنة مع 198 مليون ريال في الربع المقابل من 2014 بزيادة 409.6 بالمئة.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر الفصلية إلى "الإيقاف التام لمجمع الشركة الصناعي وذلك لإجراء الصيانة الشاملة المجدولة سابقا خلال هذا الربع."

كانت الشركة أوقفت العمل في مجمعها خلال الفترة من 11 اكتوبر تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر كانون الثاني لإجراء عمليات الصيانة.

وخلال عام 2015 بأكمله سجلت الشركة خسائر قيمتها 759 مليون ريال مقابل أرباح صافية بقيمة 681 مليون في 2014 وذلك نتيجة توقف المجمع لإجراء عمليات الصيانة وتدني هوامش أرباح البتروكيماويات بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبترورابغ مشروك مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.