صافي ربح دار الأركان السعودية يهبط 57.9% في الربع/4
دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت دار الأركان السعودية -إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة- اليوم الخميس هبوطا في صافي ربح الربع الأخير من العام بلغ 57.9 في المئة.
وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 48.7 مليون ريال (13 مليون دولار) مقابل 115.6 مليون ريال في الفترة المقابلة العام الماضي.
وكان محللان استطلعت رويترز رأيهما توقعا أن تحقق الشركة ربحا فصليا صافيا يتراوح بين 102.1 مليون و105 ملايين ريال.
وعزت الشركة هبوط ربحها إلى انخفاض إيرادات مبيعات العقارات بسبب تنوع المنتجات المباعة والحالة التطويرية للعقارات وموقعها الجغرافي.
(الدولار = 3.7530 ريال) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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