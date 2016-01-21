تصنيع السعودية تتحول للخسارة في الربع/4 للفصل الرابع على التوالي

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) اليوم الخميس تحول الشركة إلى الخسارة الفصلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 للربع الرابع على التوالي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إنها تكبدت خسارة قدرها 690.2 مليون ريال (183.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 160.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي خسائر الشركة 174.2 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.