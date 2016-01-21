الصحراء للبتروكيماويات تتكبد 47.9 مليون ريال خسائر في الربع/4
الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية تحول الشركة لتسجيل خسائر صافية في الربع الأخير من 2015 مقارنة بأرباح صافية قبل عام وذلك بفعل انخفاض المبيعات.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت خسائر صافية قيمتها 47.9 مليون ريال (12.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 83.4 مليون ريال أرباحا في الربع المقابل من 2014.
وعزت الشركة نزول الأرباح إلى انخفاض المبيعات وأسعار بيع المنتجات.
وخلال عام 2015 بأكمله هبط صافي ربح الشركة نحو 91 بالمئة إلى 34.9 مليون ريال مقابل 385.4 مليونا في 2014.
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(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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