الصحراء للبتروكيماويات تتكبد 47.9 مليون ريال خسائر في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية تحول الشركة لتسجيل خسائر صافية في الربع الأخير من 2015 مقارنة بأرباح صافية قبل عام وذلك بفعل انخفاض المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت خسائر صافية قيمتها 47.9 مليون ريال (12.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 83.4 مليون ريال أرباحا في الربع المقابل من 2014.