المواساة للخدمات الطبية السعودية توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم عن 2015

الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية اليوم الإثنين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين (53.3 سنت) للسهم الواحد عن سنة 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن اجمالي المبلغ الموزع سيبلغ 100 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز فان التوزيعات المقترحة عن 2015 تماثل توزيعات الشركة عن العام السابق.

وأعلنت المواساة الاسبوع الماضي نمو صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بنسبة 6.1 بالمئة متجاوزا التوقعات.