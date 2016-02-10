صافي ربح حلواني إخوان السعودية يرتفع‭ ‬نحو 27% في سنة 2015

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة حلواني إخوان السعودية 26.8 بالمئة في سنة 2015 لتصل إلى 115.1 مليون ريال (30.7 مليون دولار) مقابل 90.8 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة المبيعات واحدا في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 1.075 مليار ريال مقابل 1.065 مليار ريال.

وأضاف البيان "كذلك انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الأولية الرئيسية اضافة إلى تأثير التغير الإيجابي في نسبة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في الشركة التابعة بمصر والذي خفف من حدة تأثير فروق العملة الناتجة من انخفاض سعر الجنيه المصري امام الدولار الامريكي."

كما حققت الشركة ايضا أرباحا ناتجة من ودائع مرابحات اسلامية في الشركة التابعة وكذلك الأرباح الناتجة عن تعويض شركة التأمين عن الأضرار الناتجة عن حادث انشطار غلاية البخار عام 2014.

وأشار البيان إلى أن الشركة زادت مخصص مخزون قطع الغيار الخاصة بالماكينات القديمة المتوقع استبعادها.