مجلس إدارة السعودية للكهرباء يوصي بتوزيع 0.7 ريال للسهم عن 2015

الرياض 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 547 مليون ريال (145.86 مليون دولار) بما يعادل 0.70 ريال للسهم عن عام 2015.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن التوزيعات تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة في 25 ابريل نيسان. وسيجري توزيع الأرباح خلال شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة.