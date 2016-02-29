تراجع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 3.7% بنهاية يناير

الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يناير كانون الثاني في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

ووفقا للأرقام التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في يناير كانون الثاني 3.762 مليار ريـال (1.003 مليار دولار) مقارنة مع 3.907 مليار في الشهر المقابل من 2014.