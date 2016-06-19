مجلس إدارة سافكو السعودية يوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 19 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أوصي بتوزيع 1.5 ريال (0.4 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016.

ويقل هذا المبلغ عن ثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة على المساهمين عن النصف المقابل من 2015.

وقال البيان "يعود سبب انخفاض توزيعات الأرباح الى انخفاض الأسعار وما تمر به الأسواق العالمية من تحديات مع حرص الشركة على تنمية حقوق المساهمين من خلال تبني عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وترشيد النفقات والتوسع من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة."

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التوزيعات ستتحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الأحد 26 يونيو حزيران ويبدأ توزيعها يوم 17 يوليو تموز.

كانت الشركة هبوطا نسبته 51.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين. (الدولار = 3.75 ريال سعودي)