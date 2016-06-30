Sun 25 Dec 2016 | 8:58 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مجلس إدارة سامبا يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/1

Thu Jun 30, 2016 1:24pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.45 ريال (0.12 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016.

وتتماشى التوزيعات مع ما وزعه البنك في الفترة المقابلة من 2015.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 12 يوليو تموز وستوزع في 25 من الشهر ذاته.

كان البنك سجل تراجعا طفيفا نسبته 1.4 بالمئة في الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 