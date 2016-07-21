صافي ربح البنك السعودي للاستثمار ينخفض 16% في الربع/2

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 321.4 مليون ريال (85.7 مليون دولار) مقابل 382.6 مليون قبل عام.