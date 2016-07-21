صافي ربح البنك السعودي للاستثمار ينخفض 16% في الربع/2
الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي للاستثمار انخفاضا نسبته 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل تراجع دخل العمليات.
وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 321.4 مليون ريال (85.7 مليون دولار) مقابل 382.6 مليون قبل عام.
وعزا البنك نزول الأرباح الفصلية إلى "انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4 بالمئة وذلك نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب الاستثمارات."
وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح البنك 29.1 بالمئة إلى 539.4 مليون ريال مقارنة مع 749.3 مليون في الفترة المقابلة من 2015.
تأسس السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع سبعة مليارات ريال. ومن كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.
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