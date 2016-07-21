تراجع صافي ربح العربي الوطني السعودي 2.1% في الربع‭/‬2

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك العربي الوطني السعودي اليوم الخميس تراجعا نسبته 2.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وتراجع إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 818 مليون ريال (218.13 مليون دولار) مقابل 835.5 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 771.59 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك في بيانه نزول الأرباح إلى "ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.8 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات ومصاريف الإطفاء والاستهلاك."

وخلال النصف الأول من العام تراجع صافي ربح البنك 2.4 بالمئة إلى 1.567 مليار ريال مقارنة مع 1.605 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع عشرة مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.