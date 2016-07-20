صافي ربح بنك الجزيرة السعودي يهبط 75.8% في الربع/2

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الجزيرة السعودي هبوطا نسبته 75.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفعل انخفاض إجمالي دخل العمليات بعد تحقيق أرباح استثنائية في الربع المقابل من العام الماضي إلى جانب انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 178 مليون ريال (47.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 736 مليونا قبل عام.

وعزا البنك هبوط الأرباح إلى "الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 51 بالمئة وذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة."

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح البنك 42 بالمئة إلى 559 مليون ريال من 963 مليونا قبل عام.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويقدم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال.