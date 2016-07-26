الخضري السعودية تتكبد خسائر صافية في الربع/2

الرياض 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري اليوم الثلاثاء تكبد الشركة خسائر صافية في الربع الثاني من العام بفعل انخفاض الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت 43.3 مليون ريال (11.5 مليون دولار) خسائر صافية في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل أرباح صافية بقيمة 34.86 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة خسائر بقيمة 16 مليون ريال في الربع الثاني.

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 37.4 بالمئة وذلك بشكل أساسي نتيجة التنازل عن مشروع وإجراء أوامر تغيير سلبية إلى جانب المساهمة المنخفضة نسبيا من المشاريع حديثة الترسية وهو ما أدى في مجمله لانخفاض إجمالي الربح.

كانت الخضري قالت في يونيو حزيران إنها تنازلت عن مشروع حكومي بقيمة تقارب 144 مليون ريال لصالح شركة أخرى وأن الأثر المالي للتنازل سيبلغ 19.4 مليون ريال وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف لخفض التركيز على الأسواق ذات التحديات.

ولفتت الشركة إلى أن قيمة الترسيات الجديدة لعقود المشروعات في الربع الثاني بلغت 54 مليون ريال مقابل 340 مليونا قبل عام.

كما بلغت قيمة الأعمال غير المنجزة للعقود 3.09 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة مع 4.96 مليار قبل عام.