هبوط صافي ربح سبكيم السعودية 76.4% في الربع/2

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) انخفاضا في الأرباح الفصلية للربع الخامس على التوالي وذلك بهبوط أرباح الربع الثاني من 2016 بنسبة 76.4 بالمئة بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 110.1 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل سبكيم أرباحا في المتوسط عند 50.19 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض هامش الربح نتيجة الانخفاض في أسعار بيع جميع منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم الغاز والوقود وتعرفة استهلاك الكهرباء."

وأضافت أن من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في نزول الأرباح ارتفاع المصروفات المالية نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة وزيادة القروض لتمويل سداد صكوك مستحقة.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 59.8 بالمئة إلى 76.7 مليون ريال من 190.7 مليون قبل عام.