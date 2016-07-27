صافي ربح الطيار للسفر السعودية ينخفض 24.2% في الربع/2

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية أكبر شركة سياحية في المملكة من حيث القيمة السوقية انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام بنسبة 24.2 بالمئة مع تأثر قطاع السياحة الداخلية في ظل خفض الإنفاق الحكومي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) مقابل 396 مليونا قبل عام.

وقالت الشركة إن الإيرادات الفصلية تراجعت سبعة بالمئة على أساس سنوي وعزت ذلك إلى انخفاض المبيعات المرتبطة بالسياحة الداخلية والسفريات المرتبطة بالقطاع الحكومي. لكن البيان لم يذكر قيمة الإيرادات.

كانت الشركة قالت في أبريل نيسان إنها أتمت الإجراءات الضرورية للاستحواذ على حصة 30 بالمئة في ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري التي تبني فندقا ومرافق أخرى في مكة وذلك عن طريق إتفاق لمبادلة الأسهم.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 27.5 بالمئة إلى 494 مليون ريال من 681 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.7489 ريال سعودي)