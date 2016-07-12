مقدمة 1-صافي ربح جرير السعودية ينخفض 17% في الربع/2 مخالفا التوقعات

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الرياض 12 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق أحد أكبر شركات التجزئة في السعودية انخفاضا نسبته 17.04 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 128.5 مليون ريال (34.3 مليون دولار) مقابل 154.9 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 153.08 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض مبيعات أقسام الكمبيوتر ومستلزماته بالإضافة لانخفاض مبيعات المستلزمات المكتبية نتيجة تراجع مبيعات قطاعي الشركات والجملة وانخفاض هامش مجمل الربح بسبب التغير في المزيج البيعي والسعي للحصول على حصة سوق أكبر."

وتعمل جرير في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 39 متجرا 33 منها داخل المملكة وستة فروع أخرى في الكويت وأبوظبي وقطر.

وبحسب البيان انخفضت مبيعات جرير 1.39 مليار ريال في الربع/2 مقابل 1.405 مليار قبل عام.

وأشار البيان إلى تأثر الأرباح نتيجة زيادة مصروفات البيع والتوزيع في إطار السعي لتعزيز الحصة السوقية للشركة إلى جانب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.