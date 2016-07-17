مقدمة 1-ارتفاع طفيف لأرباح البنك الأهلي التجاري السعودي في الربع/2

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الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 2.44 مليار ريال (650مليون دولار) مقابل 2.363 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا قيمتها 2.58 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.1 بالمئة."

وبحسب البيان بلغ إجمالي دخل العمليات في الربع الثاني 4.63 مليار ريال مقارنة مع 4.28 مليار قبل عام.

وزادت أرباح البنك في النصف الأول من هذا العام 2.01 بالمئة إلى 5.07 مليار ريال من 4.97 مليار قبل عام.

وارتفعت محفظة القروض والسلف 13.01 بالمئة خلال النصف الأول لتصل إلى 264.8 مليار ريال من 234.3 مليار قبل عام.

وانخفضت ودائع العملاء 12.8 بالمئة إلى 314.7 مليار ريال من 360.97 مليار قبل عام كما انخفضت الاستثمارات 24.1 بالمئة إلى 114.7 مليار ريال من 151.1 مليار قبل عام.