لمحة -سهم المراعي يقفز في البورصة السعودية بعد نتائج فصلية إيجابية
0726 جمت -
* سهم المراعي يقفز 2.7 بالمئة في البورصة السعودية صباحا.
* الشركة سجلت نتائج إيجابية فاقت توقعات المحللين في الربع الثاني.
* صافي ربح الشركة بلغ 628.8 مليون ريال (167.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 530.4 مليون قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة ارباحا في المتوسط عند 530.28 مليون ريال في الربع الثاني.
* مبيعات الربع الثاني زادت 10.3 بالمئة إلى 4.02 مليار ريال مقارنة مع 3.65 مليار قبل عام.
* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إيهاب فاروق)
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