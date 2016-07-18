بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/1

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الرياض السعودي ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين إن مجلس إدارته أوصى 0.35 ريال (0.1 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام.

والمبلغ مماثل لما وزعة البنك عن النصف المقابل من 2015.

وقال البنك في بيان للبورصة إن التوزيعات تستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول 20 يوليو تموز ويبدأ توزيعها في الثاني من أغسطس آب.

وأعلن البنك أمس عن نمو نسبته 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بدعم من انخفاض إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.