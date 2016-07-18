مقدمة 1-تراجع صافي ربح سامبا السعودية 1.4% في الربع/2 موافقا التوقعات

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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الاثنين انخفاضا بلغ 1.4 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بما يتوافق مع توقعات المحللين.

وقالت سامبا في إشعار للبورصة إنها حققت ربحا بلغ 1.31 مليار ريال (349.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من ربح قدره 1.33 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا فصليا صافيا قدره 1.30 مليار ريال.

وعزت مجموعة سامبا الهبوط في صافي الربح إلى "زيادة 6.4 في المئة في إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين وما في حكمها وكذلك ارتفاع مخصصات الائتمان".

وطغى ذلك على المكاسب المتحققة من زيادة 15.2 في المئة في صافي دخل العمولات الخاصة الذي ارتفع إلى 1.34 مليار ريال.

وارتفع إجمالي دخل العمليات في الربع 1.1 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من 2015 ليصل إلى 1.97 مليار ريال.

وتصدر الشركات السعودية بيانات مقتضبة عن نتائجها المالية في وقت مبكر من موسم إعلان النتائج قبل أن تنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.