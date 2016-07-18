نمو صافي ربح مصرف الراجحي السعودي 5.7% في الربع/2 موافقا التوقعات

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قفزة نسبتها 5.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين وذلك بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 2.05 مليار ريال (546.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.94 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.065 مليار ريال في الربع الثاني.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات."

وبحسب البيان زاد إجمالي دخل العمليات 10.3 بالمئة إلى 3.9 مليار ريال في الربع الثاني من 3.53 مليار قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 17.6 بالمئة إلى 4.1 مليار ريال من 3.5 مليار قبل عام بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات 9.2 بالمئة خلال الفترة.