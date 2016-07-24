لمحة -سهم كيان السعودية يقفز بعد نتائج فصلية إيجابية وسافكو ينخفض

0702 جمت -

* سهم كيان للبتروكيماويات السعودية يقفز 4.3 بالمئة إلى 7.3 ريال في البورصة السعودية صباحا ويسجل ثاني أكبر مكاسب على المؤشر.

* الشركة تحولت للربحية في الربع الثاني وحققت أرباحا قيمتها 91.02 مليون ريال (24.3 مليون دولار) بدعم من تحسن الإنتاج والمبيعات.

* صافي الربح الذي حققته في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران يقارن مع خسائر صافية بقيمة 13.42 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر صافية في المتوسط عند 184.20 مليون ريال في الربع الثاني.

* سهم سافكو ينخفض 0.4 بالمئة إلى 59 ريالا.

* الشركة سجلت تراجعا في الأرباح الفصلية للمرة السابعة على التوالي بنزول صافي ربح الربع الثاني 49.8 بالمئة.

* الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 299 مليون ريـال (79.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 596 مليونا قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح سافكو 290.51 مليون ريال في المتوسط في الربع الثاني.