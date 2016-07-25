صافي ربح الاسمنت السعودية يتراجع 2% في الربع‭/‬2 لكن يتجاوز التوقعات

الرياض 25 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة تراجعا بنحو اثنين بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفعل انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفتها بعد زيادة أسعار الطاقة لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 249 مليون ريال (66.4 مليون دولار) مقابل 254 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قيمتها 243.16 مليون ريال في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام تراجع صافي ربح الشركة 7.7 بالمئة إلى 514 مليون ريال من 557 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية والنصف سنوية إلى "انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة أسعار الطاقة وانخفاض الإيرادات الأخرى". ولم يذكر البيان قيمة المبيعات.